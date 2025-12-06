Россиян предупредили о новой мошеннической схеме через обновления Windows

Злоумышленники начали имитировать интерфейс сайта Центра обновления Windows на поддельных ресурсах для взлома персональных компьютеров россиян и кражи личных данных. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании «Спикател».

Специалисты зафиксировали, что аферисты предлагают пользователю выполнить «обязательные» действия и через вредоносный код проникают в устройство. После выполнения предложенных команд хакеры крадут личные данные, устанавливают бэкдоры и майнеры.

«По сути, это доведенная до автоматизма социальная инженерия. Защита одна — внимательнее относиться к сайтам, которые вы используете», — отметил аналитик отдела мониторинга Алексей Козлов.

По его словам, любые процессы на компьютере нужно запускать только тогда, когда они исходят из надежного источника.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать новогодние открытки-ловушки в мессенджерах, писали «Известия».