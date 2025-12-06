Мошенники начали рассылать новогодние открытки-ловушки

Аферисты в преддверии праздников начали рассылать новогодние открытки через мессенджеры с вредоносными программами для кражи финансовых и личных данных. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Антон Немкин.

По его словам, для большей правдоподобности мошенники взламывают аккаунты знакомых и используют нейросети.

«Злоумышленники в такие моменты рассчитывают на доверчивость людей, которые не ожидают от безобидного поздравления угрозы. Вредоносные вложения открываются чаще, бдительность снижает эмоциональный контекст праздников», — объяснил парламентарий.

Немкин отметил, что в таких «открытках» вредоносные файлы замаскированы под видео, анимации или изображения.

«Они содержат программы для перехвата переписки, установки скрытого доступа к устройству или кражи данных. После открытия файла мошенники могут получить доступ к личной информации, паролям или банковским приложениям», — добавил он.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества с фиктивными уведомлениями о доставке.