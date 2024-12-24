Россиян предупредили о новой хитрой схеме мошенников с «Госуслугами»

В России распространяется новая схема обмана: преступники убеждают жертв, что их аккаунт на госуслугах взломан, и вынуждают перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Об этом РИА «Новости» рассказала представитель SafeTech Дарья Верестникова.

По ее словам, мошенники имитируют и взлом аккаунтов на портале госуслуг, и набор микрозаймов. Под предлогом предотвращения финансовых потерь злоумышленники заставляют людей паниковать и добровольно переводить свои сбережения на указанный ими счет.

Как правило, схема начинается с сообщения в WhatsApp от имени Социального фонда. Жертве предлагается пройти регистрацию для перерасчета пенсии, и при этом запрашивается код от МТС ID.

Затем поступает звонок якобы от службы поддержки «Госуслуг» с предупреждением о попытке взлома данных. Для усиления доверия злоумышленники предлагают записывать разговоры и даже обращаться в полицию.

Параллельно жертва получает ложные уведомления о входе в личные кабинеты микрофинансовых организаций и одобренных займов. Когда человек оказывается в состоянии паники, ему звонят «сотрудники банка».

Ранее о новой схеме мошенничества с доверенностями также сообщил ГУРБ Подмосковья.