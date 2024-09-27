ГУРБ Подмосковья сообщил о новой мошеннической схеме с доверенностями

Сначала преступники получают доступ к аккаунту жертвы на сайте госуслуг. Затем они добавляют поддельную доверенность, оформленную так, чтобы выглядеть как официальный документ. Следующим шагом становится телефонный звонок, во время которого мошенники представляются следователями и сообщают, что банковские счета жертвы находятся под угрозой из-за утечки персональных данных. Они требуют немедленно оформить доверенность на управление банковскими счетами для защиты сбережений.

Позже жертве перезванивает новый «полицейский», который утверждает, что с ней связывались мошенники, и необходимо срочно снять деньги со счетов. В конечном итоге, жертва оказывается вынужденной передать наличные человеку, который якобы является представителем «органов», чтобы перевести деньги на «безопасный счет».

В состоянии стресса и паники люди становятся особенно уязвимыми для манипуляций и могут принимать поспешные решения. Важно помнить, что не существует специальных «безопасных» счетов, на которые можно было бы перевести деньги. Доверенность на управление банковскими счетами оформляется исключительно в личном порядке — в банке или у нотариуса, а также стоит учесть, что банки не принимают доверенности с электронной подписью.

Если вы столкнулись с мошенниками, следует немедленно обратиться в полицию, заблокировать банковскую карту и сменить пароли к социальным сетям и государственным приложениям. Чтобы избежать потерь, никогда не сообщайте свои пароли и коды, приходящие на телефон, и прекращайте разговоры с незнакомцами, кем бы они ни представлялись.

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