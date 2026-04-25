Россиян предупредили о новой афере с «ошибочным» переводом на карту

В последнее время в России участились случаи мошенничества с якобы случайными переводами, когда аферисты скидывают деньги человеку на карту, а затем просят их вернуть. Об этом ТАСС рассказал зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Мошенники переводят на банковскую карту жертвы некоторую сумму. Через некоторое время поступает звонок или сообщение от человека, который представляется отправителем, с просьбой вернуть деньги, так как он „ошибся“ реквизитами», — сказал он.

После этого злоумышленники просят перевести средства на другие реквизиты. Если человек выполнит их требование, то станет соучастником вывода похищенных у третьих лиц денег. Его даже могут привлечь к уголовной ответственности.

Панеш предупредил, что в таких случаях следует немедленно обратиться в банк или полицию. Кроме того, нельзя тратить поступившие средства, так как по закону это будет считаться неосновательным обогащением. И неважно, что они поступили на счет ошибочно.

Парламентарий добавил, что необходимо сохранять всю историю переписки и телефонные номера, с которых звонили. Если человек сам ошибся и перечислил деньги не туда, то следует сразу связаться с банком и сообщить об ошибочном переводе. Пока банковская операция не завершилась окончательно, еще есть шанс ее остановить.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предупредил, что аферисты активизируются перед 9 Мая.