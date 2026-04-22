Депутат Немкин предупредил россиян об активизации мошенников в преддверии 9 Мая

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал RT , что перед 9 Мая мошенники активизируют схемы для выманивания денег и персональных данных.

По его словам, злоумышленники пользуются темой Дня Победы и применяют различные стратегии обмана. Например, они могут представляться волонтерами несуществующих благотворительных фондов и предлагать сборы на венки или подарки ветеранам.

Такие обращения могут распространяться через социальные сети, иностранные мессенджеры и псевдоофициальные сайты, отметил парламентарий. Внешне они часто выглядят убедительно — с символикой 9 Мая, фотографиями и эмоциональными призывами.

Также мошенники могут звонить ветеранам и их родственникам якобы от имени сотрудников Социального фонда или Минтруда и сообщать о выплатах к юбилею Победы. Для получения денег они просят подтвердить личность, назвать код из СМС или данные банковской карты.

Антон Немкин добавил, что все более распространенным становится гибридный сценарий: сначала взлом аккаунта в мессенджере, а затем рассылка сообщений с просьбой помочь перевести деньги на памятную акцию. Депутат подчеркнул, что любые запросы денег, кодов или персональных данных нужно проверять только через официальные каналы.