Мошенники придумали еще один способ обмана с онлайн-заказами

Мошенники стали рассылать от имени торговых площадок СМС-уведомления о поступлении товара, в которых содержатся ссылки для сбора персональных данных. Об этом РИА «Новости» сообщила куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

Она рассказала, что при переходе по ссылке из такого сообщения жертве предлагается ввести свои персональные данные и платежные реквизиты. При этом данные банковской карты запрашиваются для получения товаров, которых люди не заказывали и не ждут.

«Любое поступление можно проверить через официальные сайты или приложения сервисов [доставки]», — напомнила Храпунова.

Она также подчеркнула, что переходить по любым ссылкам из сообщений от незнакомых контактов крайне опасно.

Ранее стало известно о новой схеме интернет-мошенников. Они стали предлагать пользователям Telegram заработать денег с помощью лайков на товары в онлайн-магазине