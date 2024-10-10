Россиян предупредили о повышении цен на цитрусовые в два раза

Глава Ягодного союза Ирина Козий в разговоре с ИА НСН предупредила россиян о повышении цен на мандарины в два раза по сравнению с 2021 годом.

По ее словам, назвать точные цифры пока сложно, поскольку невозможно предсказать, какой будет курс рубля по отношению к мировым валютам и что будет с логистикой и платежами за импорт.

«Мы однозначно можем сказать, что декабрь 2024 года покажет нам цену на мандарины выше, чем в декабре 2023, выше, чем в предыдущие годы», — сказала Козий.

Ранее СМИ писали, что поставки мандаринов из Марокко почти прекратились на фоне санкций и сложной политической ситуации.