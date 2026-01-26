Россиян предупредили о наказании за разглашение личных данных в домовых чатах

Депутат Якубовский: за публикацию данных в домовых чатах грозит штраф или срок

За публикацию личной информации граждан в домовых чатах многоквартирных домов без их согласия может грозить лишение свободы на срок до двух лет или штраф до 200 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат Александр Якубовский.

Он напомнил об ответственности за незаконное распространение персональных данных без согласия по статье 13.11 КоАП, по ней наказание составит 15 тысяч рублей.

«В отдельных случаях ответственность по статье 137 Уголовного кодекса, предусматривающей штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет», — заявил Якубовский.

Депутат уточнил, что под персональными данными понимается публикация телефонов, адресов или другой личной информации.

«Анонимность в мессенджерах не освобождает от ответственности. Переписки, скриншоты, показания участников чата принимаются в качестве доказательств судами», — заключил парламентарий.

Ранее в Минстрое анонсировали появление официальных домовых чатов в мессенджере MAX.