Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре

Магнитная буря ожидается на Земле 24 января во второй половине дня

Магнитную бурю, вызванную ударом облака солнечной плазмы, спрогнозировали на Земле во второй половине дня 24 января. Об этом заявили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«С точки зрения основных характеристик, выброс являлся относительно медленным, но с высокой плотностью вещества. <…> Предварительная оценка мощности магнитных бурь — от G1 до G2 (от слабой до умеренной)», — сообщили специалисты.

Ученые уточнили, что на Землю надвигается солнечное вещество, выброшенное в сторону нашей планеты в результате произошедшей на Солнце 21 января вспышки уровня М4.

Воздействие магнитных бурь особенно остро ощущают люди с хроническими заболеваниями. Невролог Полина Лепилова порекомендовала метеозависимым пациентам заранее проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы облегчить неприятное состояние.