Россиян предупредили о мошенниках с препаратом «Фитонсулин»

Врач Мясников назвал обманом рекламу «Фитонсулина» от его имени

В Сети появились фейковые видео с якобы рекламой препарата «Фитонсулин» от лица врача Александра Мясникова. Однако к нему они отношения не имеют, предупредил сам доктор в телеграм-канале .

«Никогда не принимайте „Фитонсулин“. Его впаривают доверчивым людям жулики под моим именем», — написал он.

Мясников обратил внимание, что в сфабрикованных роликах он якобы призывает отказаться от использования «Метформина» в пользу нового лекарства.

«Но отменять часто просто опасно. „Метформин“ продлевает жизнь, кому-то спасает ее. [Лекарство], которое они рекламируют, скорее всего, вредно. Будьте бдительны, не ведитесь на откровенных жуликов!» — заключил врач.

Ранее в Сети завирусилась новость, что фармацевтов начнут штрафовать до 200 тысяч рублей, если они не предложат дешевые аналоги дорогих лекарств. Однако информация оказалась фейковой.