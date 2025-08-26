Фейк: фармацевтов будут штрафовать за несообщение о дешевых аналогах лекарств

В Сети завирусился слух, что фармацевтов с 1 сентября начнут штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, если они не предложат покупателям дешевые аналоги дорогих лекарств. Однако он оказался фейковым.

Фейк

В СМИ и Telegram-каналах распространилась информация о том, что фармацевтам с 1 сентября придется выплачивать штрафы до 200 тысяч рублей, если они не проинформируют покупателей о наличии бюджетных альтернатив дорогим лекарствам.

Правда

На самом деле распространенная информация оказалась недостоверной. Глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова дала ей официальное опровержение.

«Озвученная информация не только некорректна, но и вредна как для потребителя, так и для фармацевтического работника. Безусловно, подобные штрафы есть, но они у нас предъявляются за продажу лекарственных препаратов без лицензии и грубые нарушения, представляющие угрозу здоровья человека. Просто неинформирование такой угрозы не представляет», — отметила она.

Преснякова подчеркнула, что обязанность фармацевтов — информировать пациентов о наличии аналогов препарата, как более дешевых, так и более дорогих — существовала и раньше. Реальная ответственность за нарушение этих правил предусматривает предупреждение или штраф: для должностных лиц — от трех до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 40 тысяч рублей.

Глава Альянса фармацевтических ассоциаций уточнила, что с 1 сентября в фармацевтической отрасли действительно произойдут изменения, в основном они затронут правила хранения и отпуска лекарственных препаратов. Кардинальных нововведений не ожидается — изменения носят характер уточнения формулировок и приведения нормативных актов в соответствие друг с другом.

Таким образом, слух о якобы штрафах для фармацевтов с 1 сентября до 200 тысяч рублей, если они не предложат покупателям дешевые аналоги дорогих лекарств, является фейком.

Глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова опровергла информацию о крупных штрафах за неинформирование об аналогах лекарств. Штрафы применяются только за грубые нарушения лицензионных требований, представляющие угрозу жизни или здоровью.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.