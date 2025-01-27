Россиян предупредили о мошенниках, придумавших взнос «на нужды СВО»

В России зафиксировали новый вид мошенничества, злоумышленники от имени банков предлагают сделать добровольный взнос «на нужды военной операции». Об этом РБК сообщили эксперты компании по защите данных Angara SOC.

Пользователи получали письма от имени Т-Банка, Сбербанка, ВТБ и других финансово-кредитных организаций о введении ежемесячного списания средств «на нужды СВО» якобы по распоряжению правительства. Если человек не соглашается со списанием, ему предлагают перейти по ссылке и отказаться от взноса.

«В случае перехода по ссылке из сообщения пользователь рискует остаться без средств на банковских счетах. На его смартфон установится вредоносное ПО, передающее мошенникам частную информацию, в том числе личные переписки», — отметил глава управления цифровой криминалистики Никита Леокумович.

Россиянам посоветовали не переходить по ссылкам из информационных писем, внимательно относиться к конфиденциальной информации и регулярно обновлять антивирусное ПО.

Ранее стало известно, что мошенники открыли «службу поддержки» в секретных чатах в Telegram.