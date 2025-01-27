Мошенники открыли «службу поддержки» в секретных чатах в Telegram
Храпунова: мошенники рассылают фишинговые ссылки, прикинувшись поддержкой ТГ
Мошенники, представляясь службой поддержки мессенджера Telegram, в «секретном чате» с пользователем предлагают ему пройти по фишинговым ссылкам и получают доступ к аккаунту жертвы. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.
По ее словам, пользователи стали жаловаться на сообщения якобы от сервиса поддержки Telegram. При этом чат, в котором лжепомощники общаются с жертвами, обычно секретный: его нельзя удалить, в нем нельзя делать снимки экрана или переслать сообщения.
Злоумышленник в таком чате обычно рассказывает пользователю, что поступил запрос на удаление учетной записи Telegram. Для отмены этого запроса псевдоподдержка предлагает перейти по ссылке.
«Ссылка от „поддержки“ фишинговая: введя логин и пароль от своего аккаунта, жертва самостоятельно передает доступ к нему злоумышленникам. В их распоряжении окажутся список контактов, личные данные, фото, видео, текстовые и аудио сообщения», — рассказала Храпунова.
Собранные данные в дальнейшем злоумышленники будут использовать для обмана как самой жертвы, так и ее родственников и знакомых, рассказала эксперт.
Чтобы отличить поддельный аккаунт техподдержки мессенджера нужно помнить, что сотрудники поддержки не станут создавать секретный диалог, подчеркнула Храпунова.
Также она отметила, что у настоящего аккаунта службы поддержки в мессенджере название такое же, как и у самого мессенджера, а рядом с названием стоит верификационный значок — синяя галочка.
Ранее стало известно, что мошенники стали рассылать в мессенджере Telegram вирус-троян в формате «.apk», замаскированный под видео, на котором якобы запечатлен получатель файла.