Мошенники начали красть сайты под видом проверок РКН

Злоумышленники начали представляться сотрудниками Роскомнадзора, чтобы похищать сайты у владельцев и требовать деньги за возврат контроля над ними. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, мошенники представляются сотрудниками РКТ и пугают владельцев сайтов штрафами за нарушения требований к идентификации доменов. В итоге преступники получают доступ к административной панели сайта и прибегают к шантажу.

«Получив доступ, меняют пароли и данные, после чего вымогают деньги за возврат контроля над сайтом», — рассказал Панеш.

Парламентарий уточнил, что РКН всегда присылает уведомление, в котором содержатся период проверки, конкретный перечень выявленных нарушений, а также срок, в который их нужно устранить.

Ранее мошенники придумали схему обмана с обратным звонком. Они предлагают подключить уведомления об атаках БПЛА, а затем рассылают фейковые сообщения о взломе.