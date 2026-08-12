Россиянам объяснили, как защитить детей от аферистов

Родителям лучше ограничить детям доступ к банковским приложениям и предупредить их о мошенничестве в играх, соцсетях и на подработках. Об этом заявил технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков в беседе с Lenta.ru .

«Дети могут не осознавать последствий своих действий, особенно если находятся под психологическим давлением мошенников», — сказал он.

Эксперт призвал ставить сложные пароли и включать биометрию — отпечаток или Face ID, чтобы снизить риск несанкционированных списаний.

Щербаков рекомендовал объяснить детям риски предложений о работе. Добросовестные компании не оформляют сотрудников через ссылки в мессенджерах, не запрашивают паспортные данные на сомнительных сайтах и не берут деньги за обучение или трудоустройство.

Также аферисты часто действуют через игровые платформы, заманивая внутриигровой валютой и подарками.

Ранее россиян предупредили о фейковых чатах перед учебным годом.