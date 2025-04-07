Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с самозапретом на кредиты

«Почта банк»: мошенники атакуют пенсионеров по схемам с самозапретами на кредиты

Аферисты придумали новую схему, которую стали применять после появления у россиян возможности устанавливать самозапрет на кредиты. Об этом РИА «Новости» сообщили в «Почта банке».

Чаще всего от действий телефонных мошенников страдают пенсионеры, которые редко пользуются приложением «Госуслуг». Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представившись сотрудниками МФЦ или портала «Госуслуг», и заявляют, что у них неверно настроен самозапрет.

Преступники вызываются помочь с исправлением ошибки и под этим предлогом выманивают у пожилых россиян смс-коды. В других случаях аферисты могут настаивать на отмене самозапрета.

Ранее в Госдуме предложили ввести кодовые слова для телефонных разговоров с сотрудниками банков. Таким образом граждан хотят обезопасить от действий преступников при переводе денежных средств.