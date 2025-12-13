Россиян предупредили о мошенничестве с блокировкой банковской карты

Аферисты стали использовать для мошеннических схем блокировку карт, которой добиваются с помощью звонка на горячую линию банка. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Издание уточнило, что подобная блокировка не представляет угрозы для денег на счету, но может стать частью мошеннической схемы. Представители Альфа-банка объяснили, что банки обязаны блокировать карту по обращению на горячую линию, причем для этого достаточно таких данных как номер карты, ФИО или телефон клиента.

«Мошенники используют данный алгоритм для мошеннических целей, а именно для дальнейшего манипулирования клиентом, создавая угрозу его денежным средствам», — отметили в финансовой организации.

Увеличение числа подобных случаев также подтвердили в ВТБ. Представитель банка заявил изданию, что преступники с помощью блокировки пытаются напугать россиян и создать иллюзию возможности причинить серьезный вред.

Жертвам такой схемы посоветовали не пытаться разблокировать карту. Вместо этого лучше ее перевыпустить, так как данные предыдущей уже стали известны третьим лицам.

Ранее аферисты начали распространять шпионский софт, выдавая его за мессенджер. Подобные программы похищают данные и помогают мошенникам взламывать аккаунты на «Госуслугах».