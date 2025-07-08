Эксперт МИФИ Якубович назвал иллюзорной уверенность многих россиян в сохранности рабочего места

Ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Яков Якубович в беседе с KP.RU высказал мнение, что многие россияне заблуждаются, считая свое рабочее место гарантированным. Недавнее исследование продемонстрировало, что 78% жителей страны не беспокоятся о возможном увольнении.

«Парадокс такой уверенности россиян объясняется инерцией: люди помнят недавний кадровый голод, но не видят первых сигналов сокращений. Однако тренд уже разворачивается — баланс занятости в промышленности упал», — подчеркнул специалист, развеяв миф об абсолютной безопасности.

По словам эксперта, этап стремительного роста зарплат в России подходит к концу. Компании начнут сокращать расходы, а не соревноваться за кадры, делая ставку на оптимизацию издержек.

Отметим, что уверенность на работе испытывают прежде всего представители высоко квалификационных профессий, таких как медики и юристы. Также в более выигрышном положении находятся работники бюджетной сферы, где невысокий уровень заработной платы ограничивает приток желающих трудоустроиться.