Россиян предупредили о массовой остановке лифтов в многоэтажках

Депутат Разворотнева: в РФ в 2025 году десятки тысяч домов останутся без лифтов

В России в 2025 году может произойти остановка десятков тысяч лифтов в жилых домах. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в интервью «Парламентской газете» .

Парламентарий отметила, что к 2030 году в стране хотят заменить около 130 тысяч лифтов. По ее словам, это должны были сделать к 2025 году, но срок пришлось продлить.

Депутат также предупредила, что часть лифтов может стать небезопасной для эксплуатации гораздо раньше из-за нехватки финансов на замену.

Разворотнева предупредила, что массовых отключений лифтов можно ожидать после 15 февраля 2025 года, когда истечет срок замены в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза. Отключения затронут, прежде всего, регионы Северного Кавказа, а также Саратовскую, Ульяновскую, Тульскую области.

Ранее в ТЦ «Афимолл» в Москва-Сити обрушился лифт, в котором находились пассажиры.