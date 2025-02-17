Россиян предупредили о крупных штрафах за старые газовые плиты

Юрист Яковлева: за старую газовую плиту могут оштрафовать на 25 тысяч рублей

В России в 2025 году ужесточили требования к эксплуатации газового оборудования в жилых помещения, поэтому собственников квартир могут оштрафовать, если они используют газовые плиты с истекшим сроком службы. Об этом агентству «Прайм» рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

Эксперт напомнила, что средний срок службы газовой плиты составляет 14 лет. При этом точный период указан в техническом паспорте изделия. Если срок использования плиты истек, то необходимо провести ее диагностику или замену.

Яковлева отметила, что собственника жилья, эксплуатирующего газовое оборудование с истекшим сроком службы, привлекут к административное ответственности.

«Размер штрафа для граждан составляет от 5000 до 10 000 рублей, а при повторном нарушении — от 15 000 до 25 000 рублей», — сказала юрист.

Ранее доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов предупредил, что использование газовых плит для сушки белья и обогрева помещений крайне небезопасно.