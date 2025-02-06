Профессор Юрасов: использование газовых плит для обогрева крайне небезопасно

Отмечается, что соблюдение правил помогает снизить риск утечки газа. По словам профессора, взрывы газа в многоквартирных домах относятся к одним из самых опасных и разрушительных происшествий. Газоснабжение осуществляется через систему труб, по которым природный газ поступает от магистральных газопроводов к конечным потребителям. Основным компонентом является метан, который легко воспламеняется. При утечке он распространяется по помещению, смешиваясь с воздухом. Если концентрация метана достигает критического уровня, то при наличии источника воспламенения, например, искры или открытого огня, может произойти взрыв.

Юрасов пояснил, что при работе газовой плиты газ поступает к горелкам через регуляторы подачи, смешивается с воздухом и сгорает, выделяя тепло. Загрязненные или неисправные горелки могут привести к неполному сгоранию метана и накоплению угарного газа, опасного для здоровья. Кроме того, недостаточная вентиляция в помещениях, где используются газовые приборы, увеличивает риск скопления газа и последующего взрыва. Эксперт подчеркнул, что использование газовых плит для обогрева помещений или сушки белья крайне небезопасно, так как это способствует образованию угарного газа и повышает вероятность утечки.

Важно учитывать некоторые аспекты при выборе газовой плиты, пишут «Аргументы и факты». Плита должна быть сертифицирована и соответствовать стандартам безопасности. Рекомендуется выбирать модели с функцией газ-контроля, которая автоматически перекрывает подачу газа при утечке или отсутствии пламени. Регулярная проверка исправности предохранительных клапанов и датчиков, а также состояния горелок, поможет предотвратить возможные проблемы.

Специалист отметил, что если ручка конфорки повернута, но пламя не горит, газ продолжает поступать, что может привести к его скоплению в помещении. Он посоветовал всегда проверять, зажжено ли пламя, прежде чем оставлять конфорку включенной.

Использование газовых датчиков для своевременного обнаружения утечки и предупреждения об опасности значительно повышает уровень безопасности. Профессор Юрасов рекомендовал проводить технический осмотр плиты не реже одного раза в год. Проверка должна включать контроль герметичности соединений, состояния горелок и работы всех предохранительных систем.