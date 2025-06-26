Россиян предупредили о дефиците ветеринарных вакцин для кошек и собак

НВП: в России зафиксировали недостаток вакцин для кошек и собак

Российские ветеринарные клиники в 2025 году получили втрое меньше вакцин для кошек и собак. Об этом сообщили «Известия» .

Ассоциация «Национальная ветеринарная палата» (НВП) написала письмо в Россельхознадзор, в котором выразила опасения из-за дефицита препаратов. Специалисты не исключают, что из-за нехватки вакцин могут участиться случаи заражения питомцев и людей.

В обращении отметили, что в очередях на вакцинацию сейчас стоят порядка 200–300 животных, в то время как поставки обеспечивают только 10-20 прививок. В ответ на письмо Россельхознадзор обязался провести видеосовещание с привлечением всех производителей вакцин для питомцев.

Ранее ветеринары предупредили владельцев кошек об участившихся случаях падений животных из окон многоэтажек. Если кот упал с высоты, следует как можно быстрее доставить его в ветеринарную клинику, остановить кровотечение, охладить ушибы. При переломах необходимо зафиксировать конечность подручными средствами.

Предотвратить случаи падения животных можно с помощью специальных сеток на окна и кошачьих балконов.