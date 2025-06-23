Сегодня 16:03 Открытое окно и разбитое сердце. Почему коты массово падают с высоты и как их защитить Ветеринар Шевелев объяснил, как оказать первую помощь коту при падении с высоты 0 0 0 Фото: Международная выставка кошек «Кэтсбург-2015» в «Крокус Экспо» / Медиасток.рф Эксклюзив

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Началось лето, и коты стали массово выпадать из окон многоэтажек. Ветеринары уже отмечают увеличившееся количество обращений с братьями меньшими, которые угодили в беду. Почему это происходит, как защитить шерстяного друга от несчастного случая, правильно оказать первую помощь, если кошка все же сорвалась, и какими могут быть последствия для жизни и здоровья хвостатого — в материале 360.ru.

Основные причины падения кошек из окон Количество обращений с такими случаями действительно увеличивается с наступлением лета, рассказал 360.ru ветеринар и зоопсихолог Андрей Шевелев. «В 2025 году ожидается прирост около 20-25% по сравнению с предыдущим», — отметил специалист. Ветеринарный врач-хирург высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с 360.ru сообщил, что животные выпадают из окон круглый год, просто с приходом тепла это происходит чаще. Почему кошки срываются с высоты и калечатся: Хозяева забывают закрывать окна после проветривания;

Животные хотят погулять на улице, особенно молодые и некастрированные питомцы;

Охотятся за птицами, насекомыми или другими объектами, которые привлекают внимание;

Кошки склонны пугаться громких звуков, что заставляет их бросаться к окну.

Фото: Elena Mayorova / www.globallookpress.com

Важно понимать, что даже если животное падало и выжило, то это его не научит, отметил Шеляков. «Бывают случаи, когда кот только-только подлечился и опять с того же самого окна, в том же самом положении упал. Они как трех-четырехлетние дети по интеллекту. Те же тоже падают из окон. А эти животные любопытные, могут прыгнуть за кем-то, просто не рассчитать свою силу. Поэтому надеяться на то, что кошка умная, не стоит. За ней нужно следить, ведь достаточно одного мига, чтобы сорваться», — объяснил эксперт. Ветеринар Евгений Цыпленков в беседе с 360.ru указал, что четвероногие друзья очень уверены в своих силах и рассчитывают на когти.

Они могут зацепиться одним коготком за кору дерева и спокойно выкарабкаться. А так как наши окна из пластика, а далее только металл и бетон, то цепляться им просто не за что. Евгений Цыпленков

По этой причине упавших кошек часто привозят с оборванными когтями — видимо, они все же пытались за что-то зацепиться.

Последствия могут быть разными, вплоть до смерти питомца. Все зависит от высоты и места приземления, отметил Шевелев. «Чем меньше и пушистее котенок, тем у него больше шансов выжить. Чем выше этаж, тем, соответственно, меньше. Хотя были случаи, когда кошка падала с 14-го этажа и выживала, а другая — со второго и очень сильно ломалась», — объяснил Цыпленков. Иногда срабатывает знаменитый кошачий инстинкт приземления. Но часто хвостатый падает носом или задней частью. «В итоге переломанные ноги, челюсти, позвоночники, разбитые органы. Если шерстяной выживает, то длина его жизни резко сокращается», — пояснил ветеринар.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / www.globallookpress.com

Чем опасно вертикальное проветривание Некоторые хозяева ошибочно думают, что падение из окна можно решить вертикальным проветриванием. «Оно может снизить риск, но не полностью исключает его. Для эффективной защиты необходимы хотя бы сетки-антикошки», — рассказал Шевелев. Обычные противомоскитные сетки не спасут животное, так как они хрупкие и кошка легко может их продавить или прорвать. Шеляков рассказал, что вертикальное проветривание более опасно, чем просто открытое окно. «Коты застревают. Их попытки выбраться, наоборот, приводят к заклиниванию механизма и чаще всего к летальному исходу», — заявил ветеринар. Случается краш-синдром, который возникает при длительном сдавливании какой-либо части тела и органов. После освобождения питомца настигает травматический шок. Он часто приводит к смерти.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Как предотвратить падение животного Для безопасности хвостатого можно приобрести и установить: сетки-антикошки;

кошачий балкон;

игровые комплексы или высокую когтеточку для отвлечения внимания от окна. Если же животному интересно наблюдать за происходящим на улице, можно прикрутить на стене специальную полку, с которой открывается необходимый вид. Подоконник следует заставить так, чтобы на нем не осталось свободного места. Также нужно кастрировать шерстяного, чтобы он не стремился к поиску партнера и был спокойнее. Кроме того, проветривать комнаты можно только в присутствии хозяина. В это время зверя лучше закрыть в другой комнате, чтобы избежать внезапной активности.

Интересно Более дорогостоящее решение — установка кондиционера. В этом случае проветривать помещения можно реже. Более дорогостоящее решение — установка кондиционера. В этом случае проветривать помещения можно реже.

Убрать мебель от подоконника будет не лишним, ведь коту станет сложнее запрыгнуть на окно. Иногда помогает пульверизатор, который пускают в дело, как только тот забрался на опасное место. Со временем шерстяной друг поймет, что этого делать не нужно.

Фото: www.globallookpress.com

Как оказать питомцу первую помощь, если он все же упал с высоты Необходимо: обеспечить пострадавшему покой;

доставить к ветеринару для осмотра как можно скорее;

при внешних травмах — остановить кровотечение, охладить ушибы;

при переломах — зафиксировать конечность подручными средствами. «Очень важно следить за дыханием и сердцебиением друга», — подчеркнул Шевелев.