Россиян предупредили о блокировке счета за комментарии при переводе денег

Переводы по картам между физическими лицами остаются одними из самых востребованных банковских операций. Неосторожная формулировка при заполнении поля «назначение платежа» способна привести к ограничению доступа к счету, сообщил «Газете.Ru» профессор Вадим Виноградов.

«Системы финансовых организаций анализируют не только частоту и суммы переводов, но и текстовые комментарии. Если в сообщении обнаруживаются фразы или слова, ассоциирующиеся с незаконной деятельностью, операцию могут приостановить для дополнительной проверки», — объяснил он.

Виноградов добавил, что к числу наиболее рискованных формулировок относятся любые упоминания коррупционных схем, наркотических веществ, экстремистской или террористической деятельности, коммерческих операций без соответствующего оформления.

Ранее россиян также предупредили, что банк может заблокировать карту при превышении лимита покупок.