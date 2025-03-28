Экономист Фрумина: банк может заблокировать карту при превышении лимита покупок

Светлана Фрумина, руководитель кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова, объяснила, в каких случаях банк вправе заблокировать карту клиента. Об этом сообщил « Прайм ».

По ее словам, такие меры возможны, если кредитно-денежное учреждение заподозрит кражу карты у владельца, например после нескольких неправильных попыток ввода PIN-кода.

«Также блокировка карты возможна при превышении суммы покупки установленного лимита. Такие случаи встречаются, когда родители устанавливают ограничения на расходы детей», — отметила эксперт.

Фрумина отметила, что действия финансовых организаций помогают предотвратить мошенничество. Однако иногда они блокируют карты без достаточных оснований, что ущемляет права пользователя, добавил «7Дней.ru».