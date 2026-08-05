Россиян предупредили: главные признаки, при которых нужно срочно выключить технику

Неисправную розетку или электроприбор могут выдать трещины, деформация корпуса и запах горящей изоляции. Случаи, в которых технику нужно немедленно отключить, перечислил 360.ru специалист по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

Первое, что должно насторожить — характерный запах гари. Здесь медлить не следует, но и чинить прибор самостоятельно тоже не стоит. Эффективнее будет обратиться к электрику, предупредил эксперт.

«Первый признак — нарушение целостности конструкции. Трещины, подтеки, деформация, сразу должны насторожить. Как и характерный узнаваемый запах горящей изоляции. Он может возникать периодически, без прямого горения, такой знак должен сразу насторожить», — рассказал Кузнецов.

Специалист также призвал внимательнее относиться к слишком дешевым устройствам. По его мнению, контрафактная или некачественная техника может оказаться небезопасной при использовании.

«Чудес не бывает, бесплатный сыр только в мышеловке. Если ясно видно, что изделие или контрафакт, или просто некачественная подделка, то, возможно, ее использование может привести к негативным последствиям», — подчеркнул эксперт.