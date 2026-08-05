Сегодня 03:22 Тихие убийцы бюджета? Нужно ли отключать на ночь из розетки телевизор, роутер и приставку Мастер Гайфуллина: отключать на ночь телевизоры и бытовую технику нет смысла Фото: сгенерировано нейросетью Эксклюзив

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Домашняя техника в режиме ожидания потребляет заметно больше электричества, чем принято считать. В некоторых случаях она становится еще и источником повышенного риска. Стоит ли отключать телевизоры, роутеры и приставки на ночь из розетки, сколько можно сэкономить таким образом и не повредит ли это технике?

Сколько можно сэкономить, если отключать технику В современном доме постоянно включены телевизор, приставки, роутер, микроволновка с электронными часами, стиральная машина, компьютеры и зарядные адаптеры. Вместе они создают постоянно действующую нагрузку около 100 ватт в час. За один год такая «невидимая» работа накручивает на счетчике около 870 киловатт-часов. При среднем городском тарифе переплаты составляют 5855 рублей. В сумме по дому фантомная нагрузка от всех устройств может доходить до 5–10% общего потребления. Основная доля обычно приходится не на телевизор, а на кабельные приставки, игровые консоли в rest-режиме и другую периферию. Может ли выдергивание из розетки повредить технике У Smart TV и особенно OLED-моделей после выключения пультом запускаются служебные процессы обслуживания матрицы. Их прерывание может со временем сказаться на равномерности износа пикселей. Некоторые системы после каждого полного отключения заново устанавливают соединение с Wi-Fi и синхронизируют время, что создает дополнительную нагрузку на блоки питания. Роутер после каждого включения проходит полный цикл загрузки и повторного подключения к сети провайдера. При ежедневном отключении это не критично, но может прерывать фоновые обновления прошивки и безопасность. В разговоре с 360.ru мастер по ремонту электроники Наталья Гайфуллина предположила, что отключать из розетки современную технику и вовсе не нужно.

Фото: РИА «Новости»

У современной бытовой техники есть предохранитель. Даже если будет скачок напряжения, сгорит блок питания. Устройство останется целым. При этом смарфтоны на ночь оставлять заряжаться нельзя, там аккумуляторы. Роутер, телевизор и другие подобные приборы смысла отключать нет. Наталья Гайфуллина

Какую технику нужно выключать на ночь Самое разумное решение — развести технику по двум-трем категориям и один раз настроить систему. Телевизор, игровую приставку и обычную цифровую приставку без функции записи можно без всякого риска выключать на ночь через сетевой фильтр с кнопкой или через умную розетку. Приставку с функцией записи эфира стоит оставлять включенной, если семья пользуется такой опцией. С роутером нужно решать по обстоятельствам: если в доме есть камеры видеонаблюдения, умные датчики, охранная сигнализация на связи через интернет или кто-то из домашних работает по ночам, его логичнее оставить включенным. Если же ночью интернет никому не нужен, его смело можно выключать вместе с остальной техникой.

Фото: РИА «Новости»

Категорически нельзя выключать из розетки на ночь: Холодильники и морозильники, у которых собьется температурный режим.

OLED-телевизоры, которым необходим дежурный режим для обслуживания экрана.

Wi-Fi-роутеры и блоки управления умным домом, к которым подключены датчики протечки воды, задымления и утечки газа. Обязательно отключать из розетки перед сном и при уходе из дома: Электрические обогреватели любых типов, которые считаются самыми пожароопасными приборами.

Приборы для укладки волос и глажки (утюги, плойки, фены).

Мелкую кухонную технику (электрочайники, тостеры, мультиварки, аэрогрили), где скопление жира и крошек вместе со скачком напряжения может вызвать возгорание.

Зарядные устройства для телефонов и ноутбуков, оставшиеся в розетке без подключенных гаджетов. Опасность дежурного режима заключается в том, что блок питания внутри устройства находится под высоким напряжением постоянно. При резком скачке в сети или выходе из строя внутренних деталей происходит короткое замыкание и мгновенный нагрев корпуса.

Фото: РИА «Новости»

Как правильно выключать домашнюю технику То, как именно вы отключаете приборы, напрямую влияет на безопасность и срок службы проводки. Выдергивать вилку из стены руками — самый неудачный способ. От частых движений внутренние зажимы розетки расшатываются, контакт слабеет, появляются искры и начальный нагрев. Сетевой фильтр с кнопкой-выключателем является лучшим решением для защиты техники. Он одним нажатием обесточивает сразу несколько устройств, к тому же, качественные модели дополнительно оснащены встроенным предохранителем, отключающим питание при превышении допустимой нагрузки. Некоторые фильтры для домашних кинотеатров работают по принципу master-outlet: стоит выключить телевизор как главное устройство, и фильтр автоматически обесточивает колонки, приставку и консоль вместе с ним.

Фото: РИА «Новости»

Умная розетка также позволяет настроить автоматическое отключение техники по расписанию через приложение на телефоне. Но у них есть ограничение: максимальная нагрузка обычно составляет до 3,5 киловатта, поэтому к ним нельзя подключать слишком мощные обогреватели. Как распознать аварийную розетку или прибор Специалист по пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с 360.ru перечислил набор тревожных сигналов, которые игнорировать не стоит. Запах гари рядом с розеткой или прибором — сигнал немедленно обесточить технику и вызвать электрика. «Первый признак — нарушение целостности конструкции. Трещины, подтеки, деформация, сразу должны насторожить. Как и характерный узнаваемый запах горящей изоляции. Он может возникать переодически, без прямого горения, такой знак должен сразу насторожить», — рассказал Кузнецов. По мнению специалиста, немаловажен и производитель техники. Чрезмерно дешевое устройство вряд ли покажет надежную работу.

Чудес не бывает, бесплатный сыр только в мышеловке. Если ясно видно, что изделие или контрафакт или просто некачественная подделка — возможно, ее использование может привести к негативным последствиям. Константин Кузнецов

Потрескивание или гудение, доносящееся от розетки или удлинителя, указывает на плохой контакт внутри. Мерцание освещения в момент, когда включается тот или иной прибор, часто говорит о перегруженной проводке. Можно ли оставлять приборы включенными Перед грозой рекомендуется обесточить телевизор, роутер, игровую приставку, компьютер и зарядные устройства заранее. Удар молнии способен вызвать резкий скачок напряжения в электросети даже без прямого попадания в дом. При этом во время самой грозы приближаться к розеткам уже небезопасно — сделайте все заранее. Перед отъездом в отпуск или на длительное время стоит обесточить всю бытовую технику, кроме холодильника.

Фото: MAGO/Rolf Kosecki / www.globallookpress.com

Константин Кузнецов указал, что ключевую роль играют два фактора — исправность самого прибора и соблюдение правил его эксплуатации. «Все зависит от исправности техники и правильной ее эксплуатации. Оставляете же вы на ночь включенным холодильник. Есть оборудование, для которого предусмотрено постоянное питание. Вопрос, насколько правильно эксплуатируется электрооборудование, насколько качественно оно сделано и насколько окружающая среда позволяет его эксплуатировать», — пояснил специалист. Главная ошибка многих россиян, добавил собеседник 360.ru, — создание неестественных условий для работы приборов. К примеру, сушить вещи на электрическом обогревателе точно не стоит, для такого он не предусмотрен. В качественной технике от проверенных производителей предусмотрена специальная защита и датчики аварийного отключения. Однако на рынке присутствует огромный пласт дешевой продукции. «У качественной техники предусмотрены различные устройства для аварийного отключения при такой неестественной эксплуатации. У дешевой китайской такого нет, это оборудование начнет работать в аварийном режиме. Чем дольше работает, тем больше риск. Такую технику постоянно включать в розетку не стоит. В моем понимании и покупать не стоит», — рассказал Константин Кузнецов.

Фото: www.globallookpress.com

Как правильно обращаться с бытовой техникой По мнению Кузнецова, проще всего будет просто почитать инструкцию к технике. Крупные производители стараются учесть в таких документах мельчайшие детали.

Как правильно использовать, написано в инструкции. Иногда они доходят до абсурда: не сушите кошку в микроволновой печи, не стирайте ее в стиральной машине. Если не брать в расчет эти перегибы, то просто внимательно ознакомьтесь с инструкцией и выберите из нее действительно важные и полезные советы. Константин Кузнецов