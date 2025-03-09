Россиян предупредили, что не всегда нужно торопиться с оплатой ЖКХ

Квитанции на оплату коммунальных услуг следует проверять на подлинность, так как мошенники могут подделать документ на оплату. Об этом агентству «Прайм» рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Для того, чтобы проверить квитанцию можно воспользоваться сервисом ГИС ЖКХ или мобильным приложением «Госуслуги Дом». В этих онлайн-сервисах отображаются доступные к оплате квитанции, с которыми можно сравнить данные из бумажного документа.

Как рассказала эксперт, мошенники прокалываются на мелочах, поэтому нужно внимательно осмотреть платежку и проверить все данные. К примеру, сверить реквизиты с такой же платежкой за предыдущий период. В подделке могут отсутствовать сведения, которые раньше всегда присутствовали — показания счетчиков за прошлый месяц, площадь квартиры или инициалы владельца.

Если есть какие-либо расхождения, к такой платежке нужно отнестись с подозрением. В таком случае следует обратиться в управляющую компанию или расчетный центр. Только после того, как они подтвердят подлинность документа, по нему можно произвести оплату.

Ранее эксперт предупредила, что во втором полугодии тарифы на ЖКУ вновь повысятся. Ожидается, что стоимость услуг ЖКХ возрастет на 4–15% в зависимости от региона страны.