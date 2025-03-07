Финансист Коваленко: в июле тарифы на коммунальные услуги снова изменятся

В январе жители Москвы столкнулись с подорожанием коммунальных услуг. По словам доцента базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Коваленко, это не последнее повышение в текущем году — в июле тарифы снова изменятся. Об этом написало агентство «Прайм» .

Эксперт сообщила, что основное повышение традиционно придется на второе полугодие. Ожидается, что стоимость услуг ЖКХ возрастет на 4–15% в зависимости от региона страны. Это лишь один из этапов реформы жилищно-коммунального хозяйства, сообщил «ФедералПресс».

Реформа, как отметила Коваленко, направлена на модернизацию инфраструктуры и повышение качества услуг. Планируется также усовершенствовать систему социальной поддержки для граждан с низким уровнем дохода.