Россиян предостерегли от цветочных афер в преддверии 8 Марта

В канун Международного женского дня активизируются мошенники, использующие праздничные настроения для своих схем. Как рассказал RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев, преступники прибегают к различным уловкам, чтобы выманить у людей личные данные и деньги.

«В преддверии 8 Марта резко возрастает количество предложений о доставке цветов, подарков и праздничных сюрпризов», — отметил эксперт.

Сообщения о якобы уже оплаченных букетах или выгодных акциях поступают по телефону, в мессенджерах и по электронной почте. Праздничная атмосфера снижает бдительность, и люди чаще верят в приятные новости.

Мошенники используют сочетание социальной инженерии и технических приемов. Получателям сообщают о доставке и просят подтвердить личность кодом из смс или перейти по ссылке для уточнения адреса. На практике передача кода или ввод данных на поддельной странице открывает злоумышленникам доступ к учетным записям и финансовым сервисам.

Также мошенники создают фальшивые интернет-магазины, выдавая их за выгодные праздничные распродажи. Пользователям предлагают большие скидки и ограниченные партии букетов. После оплаты деньги переводятся на счета злоумышленников, а покупатель либо не получает ничего, либо сталкивается с невозможностью вернуть средства.