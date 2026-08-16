Мошенники начали похищать деньги россиян через поддельные VPN-приложения

Мошенники стали похищать деньги через поддельные приложения VPN. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Вредоносное приложение россияне устанавливают под видом VPN-сервиса. Благодаря этому аферисты получают полный контроль над мобильным телефоном, что позволяет им войти в банковское приложение.

В МВД посоветовали не устанавливать никакие программы из непроверенных источников.

Ранее полиция напомнила о правилах безопасности пользователей умных колонок. Им рекомендовали отключать функцию персонализированных ответов, очищать историю запросов и регулярно обновлять программное обеспечение для защиты личных данных. Умная колонка сохраняет информацию о запросах и на ее основе формирует профиль пользователя, предупредили в МВД.