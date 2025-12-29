Россиян предостерегли от поиска людей через ненадежные каналы

Россиянам необходимо с осторожностью относиться к чатам и юридическим компаниям в Telegram, предлагающим услуги поиска потерянных родственников. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД.

В ведомстве привели пример с 62-летней женщиной из Белоруссии, которая в течение пяти лет оплачивала аферистам «оформление» несуществующего наследства. В 2020 году она начала переписку по электронной почте с мошенником, который выведал данные ее двоюродного брата.

Спустя время ей пришло якобы официальное письмо о гибели брата в аварии и необходимости унаследовать состояние в 100 тысяч долларов. Затем лжеадвокаты начали выманивать у потерпевшей средства на услуги юристов.

«Женщина переводила деньги, воспринимая происходящее как законный процесс. Только после очередного требования об оплате она осознала, что имеет дело со старинной схемой „Нигерийские письма“», — отметили в ведомстве.

Ранее мошенники начали обманывать россиян через «переоформление» тарифа интернета.