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    Россиян предостерегли от лжеброкеров

    Недобросовестные юристы начали обманывать россиян под видом помощи с кредитами

    Фото: РИА «Новости»

    В России активизировались недобросовестные фирмы со специализацией на кредитах. Об этом РИА «Новости» рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

    Подобная работа может считаться мошеннической схемой. Фиктивные специалисты берут деньги у заемщиков под предлогом гарантированного оформления займов.

    Аферисты завлекают людей с испорченной кредитной историей. Им гарантируют одобрение от банка. Такое обещание не может дать ни одна сторонняя контора — решение о финансировании принимает только сама кредитная организация, повлиять на него нельзя.

    Станислав Кузнецов назвал участников новой схемы «лжеброкерами». Финансист объяснил, что зарабатывают они на предоплатах услуг. Вернуть деньги через суд невозможно: фиктивные посредники прописывают в договоре, что брали деньги за консультацию и выдают за таковую любую личную встречу.

    Топ-менеджер банка рекомендовал россиянам внимательнее относится к финансовым документам и читать все пункты любого договора. При этом злоумышленники иногда специально делают соглашение чрезмерно длинным, в расчете на тех, кто подпишет его без ознакомления.

    Ранее россиян предупредили о мошенниках, которые начали использовать в своих схемах цифровые токены.