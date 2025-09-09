Россиян предложили штрафовать за злоупотребление медицинской помощью

Российских пациентов нужно наказывать за препятствование работе медиков и злоупотребление медицинской помощью. С таким предложением к главе Минздрава Михаилу Мурашко обратился депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, сообщил RT .

Парламентарий отметил, что некоторые граждане считают вызов скорой особым правом, при котором они могут оказывать сопротивление вплоть до рукоприкладства. Аналогичные случаи, добавил Крупник, фиксируются в поликлиниках и больницах.

«Такие пациенты требуют врачей определенных религиозных взглядов, особых условий, подрывают внутреннюю дисциплину и порядок и отказываются от соблюдения лечебного режима», — сказал депутат.

Крупник попросил оценить своевременность и целесообразность внедрения «административной ответственности пациентов за препятствование работе медицинских сотрудников при исполнении и злоупотребление медицинской помощью».

Ранее СК завел уголовное дело после нападения на врача скорой помощи в Санкт-Петербурге.