Врача скорой помощи избили в Петербурге

СК завел дело после нападения на врача скорой помощи в Петербурге

Уголовное дело завели следователи Санкт-Петербурга после нападения неизвестного на врача частной скорой помощи, прибывшего по вызову в квартиру на Богатырском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба городского управления СК.

В ведомстве уточнили, что мужчина, встретивший медицинского работника в квартире, напал на него с кулаками. У пострадавшего диагностировали травму глаз и головы.

По факту нападения следователи завели уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Сейчас криминалисты разыскивают злоумышленника.

В минувший четверг, 3 июля, вооруженный ножом пациент ранил заместителя главного врача больницы в Иркутске и еще одного медицинского работника. Дебошира скрутили призывники, которые ждали своей очереди на прием. Пострадавшим медикам провели срочные операции.

Их посетили губернатор региона Игорь Кобзев и глава Минздрава Михаил Мурашко. Раненые медики рассказали, что буйный пациент не в первый раз вел себя неадекватно, а в день нападения пришел просто забрать документы.