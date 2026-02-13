Россиян оставили без кроссовок Adidas

Росаккредитация отозвала минимум 10 сертификатов соответствия на подлинную обувь и одежду бренда Adidas. Теперь продавать товары этой марки в России нельзя. Под угрозой оказались многие западные бренды, сообщил телеграм-канал Mash .

В 2022 Adidas ушел с российского рынка, но неофициально остался через Adidas Kazakhstan. Сертификаты оформляли в Казахстане, а импортеры использовали их при прохождении таможни. Причиной отзыва сертификатов стало ужесточение контроля после увеличения поддельных документов на товары, ввозимые из ЕАЭС.

Lamoda стала первой первой, кому не повезло. При проверке очередной партии Московская таможня запросила подлинники сертификатов соответствия и протоколы исследований. Не дождавшись документов, служба обратилась в Росаккредитацию с просьбой заморозить бумаги, подтверждающие подлинность товаров.

В пресс-службе Lamoda сообщили, что оперативно решают возникшие проблемы. Ситуация с аннулированием связана с минимальной частью ассортимента.

В любом случае под угрозой аннулирования оказались все сертификаты, выданные именно в странах ЕАЭС.

Дело в том, что западные компании, официально покинувшие рынок, но желающие продолжать продажи, оформляют сертификаты через государства союза. Большую часть импорта нельзя реализовать без документов. Нарушение грозит магазинам штрафами, изъятием продукции и временным закрытием.

Для продавцов на онлайн-площадках санкции те же, кроме того, им блокируют профиль на платформе. Если сертификаты окажутся фальшивыми, наступает уголовная ответственность.