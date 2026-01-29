KP.RU: большинство россиян нашли замену ушедшим западным брендам
Минэкономики России рассматривает возможность сделать параллельный импорт постоянной мерой. Сейчас разрешение на него действует до конца 2026 года. Однако россияне утверждают, что уже адаптировались и нашли российские аналоги многим товарам. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.
Так, 63% респондентов заявили, что привыкли к отсутствию привычных западных брендов и смогли найти приемлемые замены на отечественном рынке.
«Сначала охотилась, а сейчас столько своего наклепали, что мне и так есть из чего выбрать, я уже и не жду возвращения ушедших брендов особо», — отметила участница опроса.
Тем не менее, 27% опрошенных считают, что не во всех сферах удается успешно заменить западные бренды. Например, смартфоны и другую технику по-прежнему приходится покупать импортные.