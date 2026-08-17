Россиян научили вычислять «услуги-призраки» в платежках ЖКХ

Некоторые управляющие компании могут воспользоваться невнимательностью жильцов, чтобы заработать на несуществующих услугах. Об этом агентству «Прайм» рассказал общественный деятель, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь.

«Вы платите за „кубы“ воды, которых хватило бы, чтобы залить подъезд до потолка, хотя уборщица приходит раз в месяц с одним ведром», — пояснил Бондарь.

По его словам, УК может провести по документам, что в доме провели дератизацию, дезинсекцию или уборку, что не будет соответствовать действительности. Также ее представители могут завышать расходы на воду и электричество для общих нужд, но протоколы иногда подделывают, используя «карманных» председателей совета домов.

Жильцам лучше проверить любые дополнительные платежи, запросив отчет о работе УК, акты и протоколы общих собраний собственников. Если есть нарушение, то нужно жаловаться в жилищную инспекцию.

Эксперт по ЖКХ добавил, что УК могут также зарабатывать, паразитируя на общем имуществе, когда заключают от своего имени договоры на рекламу. Еще одни доходные для них статьи — навязанные строки вроде видеонаблюдения или охраны.

Ранее Бондарь посоветовал пенсионерам в возрасте от 70 до 79 лет оформить компенсацию взносов на капитальный ремонт и субсидию на ЖКУ. Он также напомнил, что государство может на 100% погасить эту статью расхода, если человек исполнилось 80 лет.