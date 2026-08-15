Эксперт Бондарь рассказал о компенсации взносов на капремонт

Пенсионеры в возрасте от 70 лет могут оформить компенсацию взносов на капремонт и субсидию на ЖКУ, передает Москва 24 .

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что пенсионерам от 70 до 79 лет компенсируют половину взноса на капитальный ремонт. После 80 лет компенсация может составить 100%.

Размер выплаты ограничен региональным нормативом жилой площади. В Москве для одиноко проживающего человека он равен 33 квадратным метрам. Если площадь квартиры больше, взнос за оставшиеся метры придется оплачивать полностью.

Пенсионеры также могут получить субсидию на ЖКУ, если расходы превышают установленную долю дохода. Федеральный порог составляет 22%, но регионы могут его снижать. Субсидию назначают на шесть месяцев, затем ее нужно оформлять снова. У заявителя не должно быть подтвержденной судом задолженности по ЖКУ за последние три года.