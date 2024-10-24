Россиян научили реагировать на вопросы о знаке зодиака на собеседовании

У работодателей в России в последнее время вырос интерес к «альтернативным методам» оценки претендентов вроде вопросов о раскладах таро и натальной карте. Об этом «Известиям» сообщила представитель центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

По ее мнению, из-за хайпа среди соискателей стали популярны физиогномика, нумерология, графология, расклады таро и знаки зодиака.

Поэтому, пояснила эксперт, некоторые компании пытаются привлечь внимание к необычной самопрезентации или выделиться среди конкурентов с помощью эзотерических вопросов. Таким образом, они ищут дополнительный пиар, а не кандидатов.

«Если вы ищете работу, не связанную с астрологией и эзотерикой, а работодатель интересуется вашими прогнозами от нумеролога, знаком зодиака и натальной картой, будьте уверены: перед вами непрофессионал», — объяснила Бухвалова.

Отдельно она подчеркнула, что рынок труда — "не сказка, а реальный мир", где профессионализм равен достижениям, знаниям и образованию.

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