HR-эксперт Мурадян заявил, что дефицит кадров убьет малый бизнес

Из-за дефицита кадров, который сейчас наблюдается в России, малый бизнес может постепенно начать вымирать. Об этом сообщил НСН руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.

По его мнению, малый бизнес просто не сможет конкурировать и переманивать сотрудников, и отдельные предприятия будут вынуждены закрыться. Потому что критически важным сферам придется за любые деньги забирать к себе кадры.

Пойдет переманивание сотрудников по цепочке от корпораций до малого бизнеса. И последний в результате останется без кадров, работать станет просто некому.

Мурадян добавил, что на сегодняшний день дефицит составляет около 420 тысяч человек. Он будет решен после ослабления миграционной поездки и возвращения релокантов и людей, занятых на СВО.