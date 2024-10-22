HR-эксперт Мурадян заявил, что дефицит кадров убьет малый бизнес

Из-за дефицита кадров, который сейчас наблюдается в России, малый бизнес может постепенно начать вымирать. Об этом сообщил НСН руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.
По его мнению, малый бизнес просто не сможет конкурировать и переманивать сотрудников, и отдельные предприятия будут вынуждены закрыться. Потому что критически важным сферам придется за любые деньги забирать к себе кадры.
Пойдет переманивание сотрудников по цепочке от корпораций до малого бизнеса. И последний в результате останется без кадров, работать станет просто некому.
Мурадян добавил, что на сегодняшний день дефицит составляет около 420 тысяч человек. Он будет решен после ослабления миграционной поездки и возвращения релокантов и людей, занятых на СВО.
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