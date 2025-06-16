ГУРБ Подмосковья предупредило о новых схемах взлома аккаунтов в Telegram

В Главном управлении региональной безопасности Московской области сообщили о резком росте случаев мошенничества в Telegram. Злоумышленники взламывают аккаунты пользователей, получая доступ не только к переписке, но и к конфиденциальным данным.

Несмотря на усиление защиты мессенджера, аферисты находят новые способы обхода безопасности.

Так, мошенники рассылают сообщения от имени Telegram с просьбой подтвердить данные, имитируя официальные уведомления. Кроме того, они присылают вредоносные ссылки и поддельные QR-коды. Появились также ложные версии приложения, которые особенно опасны для устройств, работающих на операционной системе Android.

Под видом «улучшенного» Telegram распространяются и вирусы. Более того, аферисты оформляют дубликаты номера жертвы, чтобы перехватить SMS с кодами доступа.

Если в аккаунте появились незнакомые чаты, изменился аватар, произошли самопроизвольные выходы из системы или пришли уведомления о входах с подозрительных устройств — это явные признаки взлома.

В данном случае следует незамедлительно завершить все активные сеансы в настройках Telegram, восстановить доступ через SMS, обратиться в поддержку через официальный сайт, а также заблокировать SIM-карту, если телефон был украден или потерян.

Чтобы снизить риски, эксперты советуют использовать двухфакторную аутентификацию, не переходить по подозрительным ссылкам, регулярно проверять активные сессии, а также придумывать сложные пароли и не хранить их в открытом доступе.