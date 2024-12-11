Независимый эксперт Кузьменко: прокатные удостоверения не помогут контролировать видеоигры в России

Предложение ввести прокатные удостоверения для видеоигр озвучили в Государственной думе. Однако такая мера не сможет остановить геймеров от скачивания контента, не вышедшего в российский прокат, считает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. Таким мнением он поделился в разговоре с Общественной Службой Новостей.
«Играм не нужны прокатные удостоверения точно так же, как и всеми любимым голливудским фильмам, потому что кто захочет — посмотрит и поиграет», — заявил специалист.
По мнению Кузьменко, нужно не запрещать все подряд, а решать проблему на уровне здравого смысла и здорового восприятия реальности.
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