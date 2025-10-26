Россиян и жителей зарубежья пригласили на акцию «Наука вокруг нас»

Всероссийская просветительская акция «Наука вокруг нас» стартовала 24 октября. В ее рамках жители всех регионов страны и ряда зарубежных государств смогут посетить порядка 300 лекций, рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Он подчеркнул, что в Десятилетие науки и технологий, объявленное президентом Владимиром Путиным, особенное внимание уделяют вовлечению молодежи в сферу исследований и разработок.

«Благодаря акции „Наука вокруг нас“ жители всех регионов России и ряда зарубежных стран смогут посетить порядка 300 лекций, увидеть работу научных объектов, встретиться с главами субъектов в вузах-участниках „Приоритета-2030“ и узнать о достижениях отечественных изобретателей», — добавил Чернышенко.

Зампред правительства обратил внимание на ключевое значение подобной популяризации профессии ученого и распространения знаний о разработках для достижения технологического лидерства. Эту национальную цель поставил глава государства.

Акция охватит все регионы страны, а также ряд стран ближнего зарубежья, в том числе Абхазию, Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан и Южную Осетию. Завершится она в День работника высшей школы, 19 ноября.

Мероприятия проводит общество «Знание», они предваряют марафон «Знание.Наука», который состоится 30–31 октября при поддержке Министерства науки и высшего образования.