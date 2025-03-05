Россиян хотят жестче штрафовать за грязное жилье. Идею поддержал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор поддержал идею увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Роспотребнадзор поддержал предложение об увеличении штрафов за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в квартирах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ответ ведомства на запрос депутата Госдумы Сергея Колунова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что штрафы за антисанитарию в квартирах и общественных помещениях не менялись с 2008 года. По ее мнению, сейчас санкции не стимулируют граждан к ответственному поведению.

«Роспотребнадзор будет поддерживать ваше предложение при подготовке соответствующего проекта заключения (официального отзыва) правительства», — подчеркнула она.

Колунов в комментарии агентству отметил, что будет добиваться повышения штрафов.

«Реализуем эту меру. Но продолжим добиваться возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья в случаях, если штрафы не оказывают должного воздействия», — пояснил парламентарий.

Ранее депутаты Госдумы предложили изымать квартиры у россиян, которые не соблюдают санитарные нормы. Авторы инициативы призвали конфисковать захламленное жилье у тех, кто игнорирует предупреждения и штрафы.