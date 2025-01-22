Нехорошая квартира. В России могут увеличить штрафы за захламленное жилье

Пятый канал: в России могут повысить штрафы за антисанитарию в квартирах

Захламляющие свое жилье граждане России могут лишиться квадратных метров. В Госдуме предложили изымать квартиры у людей, которые не соблюдают санитарные нормы, напомнил Пятый канал .

Жилье у россиян могут начать изымать, если они проигнорируют предупреждения и штрафы, поскольку подобные квартиры способны нанести вред здоровью соседей.

«Если человек нарушает, он для этого должен быть обязательно оштрафован или квартира изъята, потому что он не может находиться в этом доме», — подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по строительству Сергей Колунов.

Жилищ с антисанитарией в России тысячи. Проблема заключается в том, что граждане могут не открывать сотрудникам Роспотребнадзора для проверки, а против их воли внутрь можно попасть лишь по решению судьи.

«Если речь идет о единственном жилье, то суд здесь может не принять сторону надзорного органа, поскольку это касается права на жилище, гарантированного конституцией РФ», — уточнила юрист Анастасия Асабина.

Некоторые специалисты полагают, что наказание в данном случае бессмысленно — таких людей надо лечить, потому что синдром Плюшкина — это серьезное психологическое расстройство.

«Основная проблема в том, что они не отдают себе отчет в том, что они делают, они не поддаются критике и с большим трудом соглашаются на какие-то изменения», — пояснила психолог Елена Русинова.