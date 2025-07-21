Россиян будут штрафовать за оплату криптовалютой. Что известно о законопроекте

«Известия»: с 2026-го россиян будут штрафовать за оплату криптовалютой

Штрафы за оплату криптовалютой планируют ввести в России с начала 2026 года. Об этом в разговоре с «Известиями» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Соответствующий законопроект разработали представители Банка России и Министерства финансов. Он будет рассмотрен Госдумой осенью.

Инициатива предполагает введение штрафов для физических лиц в размере 100-200 тысяч рублей, и от 700 тысяч до одного миллиона рублей для юридических лиц. Также криптовалюту, которую незаконно использовали в качестве платежа, конфискуют.

Оплату товаров и услуг криптовалютой запретили в России с 2021 года. В ЦБ уточняли, что криптовалюту можно использовать для оплаты во внешнеэкономической деятельности только внутри экспериментального правового режима.

Ранее член Международной федерации технических аналитиков, ведущий аналитик криптокорпорация «Майн» Виктор Першиков заявил, что официальные криптобиржи, которые хотят создать в России, могут стать альтернативным способом взаиморасчетов с другими странами.