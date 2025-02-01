«В погоне за вечной жизнью». Россияне стали чаще себя замораживать

Shot: россияне стали замораживать себя на 30% чаще в 2025 году

В России спрос на крионирование в 2025 году увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Россияне в надежде на бессмертие стали массово замораживать себя в криокамерах. В стране такую услугу пока предоставляет только одна компания.

Все достаточно просто: человек при жизни заключает договор на крионирование тела, которое обойдется ему в 3,8 миллиона рублей. Если заморозить только мозг, то будет дешевле — 1,8 миллиона рублей.

Платеж разовый. Единственное, цена зависит от возраста умершего, поэтому компания рекомендует заключать договор, когда человек еще жив. Ведь чем старше криопациент, тем дороже будет обслуживание.

После смерти клиента, мечтающего о воскрешении, его тело доставляют в специальный центр, где помещают в криокапсулу с жидким азотом. Там оно не подвергается разложению.

Желающие могут заморозить и животных. По данным канала, в России этой процедуре уже подверглись 30 котов, 15 грызунов, 14 собак, четыре птицы и одна рыбка.

Несколько лет назад разгорелся скандал вокруг компании «КриоРус», оказывающей услуги по крионированию.