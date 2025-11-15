Россия заявила о готовности к совместному производству автомобилей с Индией

Россия рассматривает возможность совместного производства автомобилей в Индии, ориентированного на зарубежный рынок. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев в беседе с российскими журналистами.

«Мы готовы к совместному производству автомобилей на территории Индии. Почему нет? Но сегодня предметных обсуждений на этот счет нет», — заявил он.

Министр подчеркнул, что любое партнерство должно опираться на четкие экономические расчеты. По его словам, проекты нельзя расширять бесконечно, так как у каждого рынка есть свои пределы. Груздев отметил, что если речь идет о производстве для российского рынка, то существующие мощности в России уже полностью покрывают текущие потребности.

